Уолл-стрит уверенно выросла в пятницу

Nasdaq прибавил 0,8%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной сессии в пятницу при сниженном объеме торгов после Дня благодарения.

Инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

По их мнению, американский центробанк с вероятностью в 66% снизит процентные ставки на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов (б.п.), как и в прошлый раз. Оставшуюся вероятность трейдеры отдают сохранению ставок неизменными, по данным CME FedWatch.

Неделей ранее шансы на снижение ставок оценивались в 52,7%.

Согласно опубликованным в минувшую среду данным, индекс потребительских цен (PCE) в США в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%.

Эти индикаторы внимательно отслеживает Федрезерв.

Акции Nvidia Corp. выросли в цене на 2,2% по итогам торгов в пятницу, Apple Inc. - на 1%, Meta (признана в РФ экстремисткой организацией и запрещена) - на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,1%, Amazon.com Inc. - на 1,1%.

Бумаги Tesla, которая наряду с этими компаниями входит в "великолепную семерку", подорожали на 3,7%.

Капитализация ведущих офлайн-ритейлеров в "черную пятницу" также повысилась: Walmart Inc. - на 0,7%, Target Corp. - на 1,7%, Macy's Inc. - на 1,8%.

Рыночная стоимость Morgan Stanley увеличилась на 0,4%, Citigroup Inc. - на 1%, Goldman Sachs Group - на 0,5%, Bank of New York Mellon - на 0,2%.

Кроме того, поднялись котировки акций медиакомпаний Warner Bros. Discovery (+1%) и Paramount Global (+0,7%).

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 0,2%, Bank of America Corp. - на 0,5%, Walt Disney Co. - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,42% и составил 44910,65 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,56% - до 6032,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и составил 19218,17 пункта.