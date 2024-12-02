Поиск

Уолл-стрит уверенно выросла в пятницу

Nasdaq прибавил 0,8%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной сессии в пятницу при сниженном объеме торгов после Дня благодарения.

Инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).

По их мнению, американский центробанк с вероятностью в 66% снизит процентные ставки на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов (б.п.), как и в прошлый раз. Оставшуюся вероятность трейдеры отдают сохранению ставок неизменными, по данным CME FedWatch.

Неделей ранее шансы на снижение ставок оценивались в 52,7%.

Согласно опубликованным в минувшую среду данным, индекс потребительских цен (PCE) в США в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%.

Эти индикаторы внимательно отслеживает Федрезерв.

Акции Nvidia Corp. выросли в цене на 2,2% по итогам торгов в пятницу, Apple Inc. - на 1%, Meta (признана в РФ экстремисткой организацией и запрещена) - на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,1%, Amazon.com Inc. - на 1,1%.

Бумаги Tesla, которая наряду с этими компаниями входит в "великолепную семерку", подорожали на 3,7%.

Капитализация ведущих офлайн-ритейлеров в "черную пятницу" также повысилась: Walmart Inc. - на 0,7%, Target Corp. - на 1,7%, Macy's Inc. - на 1,8%.

Рыночная стоимость Morgan Stanley увеличилась на 0,4%, Citigroup Inc. - на 1%, Goldman Sachs Group - на 0,5%, Bank of New York Mellon - на 0,2%.

Кроме того, поднялись котировки акций медиакомпаний Warner Bros. Discovery (+1%) и Paramount Global (+0,7%).

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 0,2%, Bank of America Corp. - на 0,5%, Walt Disney Co. - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,42% и составил 44910,65 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,56% - до 6032,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и составил 19218,17 пункта.

Amazoncom Alphabet Inc Bank of America Microsoft Corp Nasdaq Composite
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

План добычи нефти ОПЕК+ с декабря остается неизменным

План добычи нефти ОПЕК+ с декабря остается неизменным

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына "злоупотреблением"

МВД Грузии сообщает о 113 полицейских, пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Спецназ начал вытеснять протестующих с площади перед парламентом Грузии

МВД Грузии заявило о пяти пострадавших в ходе протестов в Тбилиси полицейских

Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец

В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });