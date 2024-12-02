Новосибирск не смог получить паспорт готовности к отопительному сезону

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Первый зампрокурора Новосибирской области внес мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву представление из-за нарушений, повлекших неполучение городом паспорта готовности к отопительному сезону, сообщает надзорное ведомство региона.

"Паспорт готовности муниципального образования к отопительном сезону выдается уполномоченным органом не позднее 15 ноября с учетом отсутствия замечаний при содержании и эксплуатации объектов ЖКХ. В связи с наличием свыше 50 нарушений городу Новосибирску паспорт готовности к отопительному сезону не выдан", - говорится в сообщении.

"Указанные обстоятельства явились одним из оснований для внесения первым заместителем прокурора области представления мэру города Новосибирска", - информирует надзорное ведомство.

Кроме того, руководителям ресурсоснабжающих организаций Новосибирска, допустившим нарушения, прокуратурой Новосибирска внесено 18 представлений, в отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.

Температура воздуха в Новосибирске в настоящее время составляет около минус 10 градусов.