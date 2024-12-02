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Доходность 10-летних китайских госбумаг опустилась ниже 2% впервые с 2002 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций Китая опустилась ниже отметки в 2% впервые более чем за 20 лет.

Процентная ставка этих бумаг в понедельник снизилась до 1,995% годовых - минимума с 2002 года.

Доходности китайских госбумаг опускались весь этот год и в настоящее время находятся ниже ставок аналогичных японских бондов, пишет Financial Times. Такая тенденция связана с увеличением спроса на наиболее надежные активы на фоне снижения ставок Народным банком Китая в рамках общего пакета стимулов, принятого Пекином для сдерживания дефляционного давления и поддержки роста, отмечает газета.

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