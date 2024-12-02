Гражданина Украины приговорили в Белоруссии к 10 годам за подготовку терактов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Гомеле за подготовку терактов на территории Белоруссии и России приговорили к 10 годам лишения свободы и крупному штрафу гражданина Украины Вячеслава Бородия с позывным Мангуст.

"На основании ч.4 ст.295, ч.3 ст.333-1, ст.358-1, ч.3 ст.371, ч.2 ст.371-1 УК окончательно Мангусту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа (около $6,3 тыс. - ИФ)", - сообщило госагентство БелТА в понедельник.

Ранее cтало известно, что задержанный белорусским КГБ Бородий сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины. По поручению СБУ он должен был перебрасывать в Белоруссию оружие и взрывчатку для организации терактов на территории республики и Российской Федерации. По словам фигуранта, в Белоруссию доставлялось огнестрельное оружие, взрывчатка, беспилотники. Для хранения боеприпасов и оружия привлекали белорусов.

Приговор еще не вступил в законную силу.