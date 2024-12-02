В Палате представителей сочли злоупотреблением помилование Хантера Байдена

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в понедельник подверг критике решение президента Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, охарактеризовав ситуацию, как злоупотребление системой правосудия.

"Доверие к нашей системе правосудия практически непоправимо подорвано Байденами, тем, как они использовали ее и злоупотребляли ею", - написал Джонсон в соцсети X.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ, комментируя решение президента США, написал, что "действующая администрация и коррумпированная семья Байденов лгали на каждом шагу".

"Это всего лишь недавнее проявление их долгой схемы сокрытия фактов. Они никогда не играют по тем правилам, которые навязывают всем остальным", - подчеркнул Скализ.

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс республиканец Джо Уолш также выступил с критикой решения Байдена, заявив, что "помилование просто обескуражило тех, кто уже несколько лет кричит о том, какой проблемой является Трамп".

"Мы кричали: "Никто не стоит выше закона". Что ж, Джо Байден показал, что его сын Хантер выше закона", - заявил Уолш телеканалу MSNBC.

В ночь на понедельник избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников 6 января (граждан, обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года - ИФ), которые уже много лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ряд законодателей-республиканцев также выразили негодование по поводу помилования президентом своего сына. Член Палаты представителей Джеймс Комер в соцсети X написал, что президент "лгал от начала до конца о коррумпированной деятельности своей семьи".

"Джо Байден - лжец и лицемер до самого конца", - отреагировала в соцсети X член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Комитет Палаты представителей по надзору в заявлении в X сообщил: "Начиная с судебного процесса против президента Трампа и заканчивая помилованием Хантера Байдена, беспрецедентное злоупотребление Джо Байденом властью стало пятном на чести президентства США".

Тем временем юридический комитет Палаты представителей, напомнив о заявлениях Байдена и пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отметил: "Вам лгали снова и снова".

Сенатор Рон Джонсон сообщил в эфире телеканала Fox News, что "при демократическом правлении действительно существует двойная система правосудия". "Один защищает демократов, а другой вооружен против их политических оппонентов", - добавил он.

Между тем сенатор Чак Грассли написал в соцсети X: "Я потрясен тем, что президент Байден помиловал своего сына Хантера, потому что он много-много раз говорил, что не сделает этого, и я поверил ему".

Кроме того, не все демократы поддержали решение Байдена. Так, губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что как отец понимает Байдена, но "разочарован тем, что он поставил свою семью выше интересов страны".

Член Палаты представителей, демократ Грэг Стэнтон также считает, что Байден-старший "ошибся в этом вопросе". "Хантер совершил тяжкие преступления и был признан виновным судом присяжных", - напомнил он.

Летом присяжные признали Хантера виновным по трем пунктам уголовного обвинения, связанным с незаконным хранением огнестрельного оружия. А в сентябре сын Байдена согласился признать себя виновным по девяти обвинениям, связанным с налогами.

Из-за налоговых обвинений Хантеру грозило до 17 лет заключения в федеральной тюрьме и штраф в размере $1,35 млн. Обвинение, связанное с незаконным хранением огнестрельного оружия, предусматривало до 25 лет тюремного заключения. Хантеру Байдену должны были вынести приговор по обоим делам в ближайшие недели: 12 декабря по обвинению в незаконном хранении оружия в штате Делавэр и 16 декабря по налоговым сборам в Калифорнии.

В воскресенье, 1 декабря, президент США Джо Байден заявил, что принял решение помиловать своего сына.

"Сегодня я подписал указ о помиловании моего сына Хантера", - говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном Белым домом.

Он считает, что "грубая политика" повлияла на процесс против Хантера и привела к "судебной ошибке".

"Я принял это решение (о помиловании - ИФ) в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", - заключил президент США.

Ранее Джо Байден неоднократно заявлял, что не помилует своего сына ни в одном из его дел и "продолжит уважать судебный процесс".