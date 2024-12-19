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Путин не стал осуждать Байдена за решение помиловать сына

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не осуждает президента США Джо Байден, помиловавшего своего сына Хантера.

"Что касается Байдена, то, вы знаете, он политик. И всегда важно, чего в тебе больше - политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это", - сказал Путин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать помилование Джо Байденом своего сына.

Президент США Джо Байден 2 декабря сообщил, что подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена. Заявление было опубликовано Белым домом.

Байден отметил, что с момента вступления в должность президента обещал, что не будет вмешиваться в принятие решений Минюстом.

"И я сдержал свое слово, даже когда наблюдал, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют", - подчеркнул глава Белого дома.

По мнению Джо Байдена, к его сыну относились предвзято. "Ни один здравомыслящий человек, изучающий факты дела Хантера, не может прийти к какому-либо иному выводу, кроме того, что Хантера выделили только потому, что он мой сын, а это неправильно", - пояснил он.

"Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня, и нет никаких оснований полагать, что на этом все закончится. С меня хватит", - добавил Джо Байден.

Он считает, что "грубая политика" повлияла на процесс против Хантера и привела к "судебной ошибке".

"Я принял это решение (о помиловании - ИФ) в эти выходные, не было смысла откладывать его дальше. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", - заключил президент США.

В сентябре Хантер Байден признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

Ранее в этом году Хантер Байден уже был осужден по трем федеральным обвинениям в хранении оружия в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Максимальное наказание в данном случае - 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тыс. Однако поскольку сын президента ранее не был судим за такие нарушения закона, приговор должен быть значительно более мягким.

Джо Байден неоднократно заявлял, что не помилует своего сына ни в одном из его дел и "продолжит уважать судебный процесс".

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Джо Байден США
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