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Число жертв отравления в соццентре в Алтайском крае увеличилось до семи человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще один пациент скончался после отравления в соццентре в Калманском районе Алтайского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

"Один пациент в ночь на 3 декабря скончался", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, количество погибших увеличилось до семи.

В миреЧисло погибших от отравления в соццентре на Алтае увеличилось до шестиЧитать подробнее

По информации регионального Минздрава, на утро вторника в больницах находятся 23 пострадавших: состояние троих оценивается как тяжелое, десяти - как средней степени тяжести, еще десяти - как легкое.

Днем 28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще 25 человек с признаками отравления и один контактный были госпитализированы, где впоследствии двое из них скончались.

Позже следствие расширило временной период, за который выявлялись случаи гибели пациентов при сходных обстоятельствах. Таким образом, количество погибших увеличилось до пяти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Алтайский край соццентр отравление
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