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Число погибших от отравления в соццентре на Алтае увеличилось до шести

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Еще один пациент скончался после отравления в соццентре в Калманском районе Алтайского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

"Один пациент в ночь на 2 декабря скончался", - сказали в Минздраве.

В РоссииТри постояльца соцорганизации в Алтайском крае скончались от отравленияЧитать подробнее

Таким образом, число погибших увеличилось до шести.

По информации ведомства, на утро понедельника состояние четверых госпитализированных после отравления в соццентре оценивается как тяжелое, 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, трое - в легком.

"У контактного пациента, который находится в горбольнице №1 Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение", - отметили в Минздраве.

Днем 28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще 25 человек с признаками отравления и один контактный пациент были госпитализированы, где впоследствии двое из них скончались.

Позже следствие расширило временной период, в течение которого выявлялись случаи гибели пациентов при сходных обстоятельствах. Таким образом, количество погибших увеличилось до пяти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Минздрав Алтай
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