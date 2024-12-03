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Китай ускоряет разработку единой платформы раскрытия кредитной информации

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая ускоряет разработку и создание единой национальной платформы раскрытия кредитной информации, сообщает сайт регулятора.

Запуск этой системы ожидается в конце 2024 года или начале 2025 года.

Субъекты предпринимательской деятельности смогут зарегистрироваться на платформе через электронную лицензию на ведение коммерческой деятельности. Помимо кредитного статуса они смогут получить данные, в том числе, о штрафах и нарушениях, о незаконной и недостоверной информации.

При изменении кредитной истории компании смогут подать заявку на улучшение кредитного рейтинга ("восстановление кредита").

"Разработка и построение единой платформы будет способствовать дальнейшей оптимизации механизма "восстановления кредита", предоставлению субъектам предпринимательства более эффективных и удобных услуг, а также сыграет положительную роль в стимулировании субъектов предпринимательства к восстановлению своей кредитной истории и содействии качественному развитию", - сообщает SAMR.

Китай
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