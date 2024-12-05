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Книжная ярмарка non/fictio№26 открывается в Москве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26 откроет свои двери в четверг в "Гостином дворе" на Ильинке в Москве и продлится до 8 декабря включительно.

По информации организаторов ярмарки, в ней примут участие более 400 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий, иллюстраторов и культурных институций, которые предложат лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы разных жанров и направлений.

Наиболее яркие новинки ярмарки будут представлены на экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году пять: "Взрослая литература" - 242 книги, "Детская литература" - 118 книг, "Молодежная литература" - 61, "Комиксы" - 41 и "Особое детство" - 50 книг, уточняют организаторы.

В программу ярмарки вошли более 300 мероприятий, в том числе на 12 дискуссионных площадках, включая новую - "Антикафе", которые пройдут в разных форматах: презентация книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы, панельные дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания и т.д.

Гостей ярмарки ждут встречи с писателями и поэтами, издателями, публицистами, иллюстраторами, переводчиками и литературными критиками, учеными и популяризаторами науки, педагогами, кинематографистами и кинокритиками, путешественниками, деятелями культуры.

По традиции в самом начале экспозиции посетителей встретит Коллективный стенд малых и региональных издательств, в работе которого примут участие 55 малых издательств и девять региональных книжных магазинов с издательскими программами своих регионов. Вниманию читателей обещают представить редкие и ценные издания почти по всем сферам гуманитарного и естественно-научного знания.

В дни проведения ярмарки на ее площадках пройдет Международный литературный форум, организованный Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР). В рамках форума состоятся 16 панельных дискуссий, в которых примут участие писатели, ученые-филологи, переводчики и издатели из более 30 стран мира.

Официальным книжным сервисом ярмарки стал "Яндекс Книги", представители которого подведут литературные итоги 2024 года, представят новинки в павильоне "Интеллект".

В секциях Агентства креативных индустрий (АКИ), созданного правительством Москвы, будут участвовать 40 столичных издательств и иллюстраторов со взрослой, детской и подростковой литературой, комиксами и иллюстрациями. А 5 и 6 декабря АКИ в партнерстве с фестивалем "Морс" организуют смотры портфолио иллюстраторов с участием ведущих детских издательств.

Билеты на non/fictio№26 продаются онлайн на сайте мероприятия, льготные билеты можно будет оформить в специально выделенной для этого кассе в "Гостином дворе". На ярмарке будет работать курьерская служба, организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю.

Ярмарка будет работать с четверга, 5 декабря, по субботу, 7 декабря, с 11:00 по 21:00, в воскресенье, - с 11:00 по 20:00.

Мероприятие проводится при поддержке Минцифры России.

Минцифры Яндекс Гостиный двор Ассоциация союзы писатели и издатели Россия (АСПИР) Агентство креативные индустрии (АКИ)
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