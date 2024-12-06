Трамп выдвинул экс-сенатора Пэрдью на пост посла США в Китае

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего сенатора-республиканца от штата Джорджия Дэвида Пэрдью на пост посла в Китае.

Пэрдью будет способствовать реализации стратегию Трампа "по поддержанию мира в регионе и установлению продуктивных рабочих отношений с лидерами Китая", считает он.

"Дэвид был моим верным сторонником и другом, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним в его новой роли", - отметил будущий американский президент.

Пэрдью был сенатором с 2015 по 2021 год, он являлся членом комитетов по вооруженным силам и международным отношениям.

В 2021 году он баллотировался на пост губернатора Джорджии и был поддержан Трампом.