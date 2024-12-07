Лавров заявил, что в ООН разделяют озабоченность из-за обострения ситуации в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсон разделяет озабоченность в связи с обострением ситуации в Сирии и выступает за привлечение внешних игроков для разрешения кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом (Педерсон) разделяет наши озабоченности и также считает важным предпринять какие-то шаги, задействуя, наверное, влиятельных внешних игроков, которые могут оказать воздействие на ситуацию "на земле" для того, чтобы остановить нынешние боевые действия и... возобновить переговоры между сирийскими сторонами, между правительством и оппозиционерами", - сказал он в субботу журналистам в Дохе.

Ранее в Дохе состоялась встреча на уровне глав МИД в астанинском формате (Россия, Иран, Турция). На эту встречу был приглашен и спецпосланник генсека ООН.

По словам Лаврова, достичь указанных целей - "дело непростое, учитывая, что, по нашим данным, наступление "Хайят Тахрир аш-Шам" (движение запрещено в России - ИФ) из идлибской зоны в другие районы, захват уже города Хамы и подступы к городу Хомсу, - все это было тщательно и задолго спланировано и являет собой попытку изменить ситуацию "на земле", изменить расклад сил".

Как подчеркнул Лавров, "мы будем этому всячески противодействовать, будем поддерживать законные сирийские власти и в то же время, конечно же, будем активно продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того требует резолюция 2254".

Комментируя слова представителя "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани о том, что они намерены добиваться вывода из Сирии иностранных войск, глава МИД РФ отметил, что Россия в этом вопросе "исходит из фактов".

"А факты таковы, что есть иностранные войска, которых туда никто не приглашал, в частности войска Соединенных Штатов, а есть подразделения, которые там находятся по приглашению законного правительства, и законность этого правительства никто не отменял. Будем из этого исходить, на данном этапе главная задача - остановить боестолкновения", - добавил он.