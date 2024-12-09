В Тбилиси проходит очередная акция протеста

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста противников действующих властей продолжается в Тбилиси в понедельник вечером перед зданием парламента уже 12-й день.

Протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели.

Полиции вблизи территории здания парламента пока не видно.

Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что у протестующих нет конкретных требований и они управляемы радикальными оппозиционными партиями, желающими до дня инаугурации президента США устроить в республике государственный переворот.