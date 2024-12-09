Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:59

В Тбилиси проходит очередная акция протеста

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста противников действующих властей продолжается в Тбилиси в понедельник вечером перед зданием парламента уже 12-й день.

Протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели.

Полиции вблизи территории здания парламента пока не видно.

Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что у протестующих нет конкретных требований и они управляемы радикальными оппозиционными партиями, желающими до дня инаугурации президента США устроить в республике государственный переворот.

Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Смена власти в Сирии

Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам

Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Смена власти в Сирии

США могут исключить пришедшую к власти в Сирии группировку из списка террористических

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российский морской регистр судоходства подал в суд ЕС иск о снятии санкций

Смена власти в Сирии

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак
Смена власти в Сирии

Директор СВР сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии

Лукашенко помиловал еще 29 осужденных за экстремизм

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии58 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });