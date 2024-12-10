Акция протеста в Тбилиси близится к завершению

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста в Тбилиси в эти часы на проспекте Руставели близится к завершению, количество участников акции после полуночи существенно сократилось.

Акция проходит мирно без инцидентов. Полицейские вблизи парламента не появлялись, хотя подразделения спецназа и водометы находятся в нескольких сотнях метрах на площади Свободы.

На акции нет трибуны и выступлений, но все ее участники заявляют журналистам, что у них два требования к властям - освободить всех задержанных полицией протестующих от административной и уголовной ответственности и назначить новые парламентские выборы.

Ранее в понедельник спикер парламента Шалва Папуашвили заявил на брифинге, что никаких новых парламентских выборов не будет, так как большинство населения Грузии сделало выбор в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Аналогичные акции протеста проходят в последние дни в Батуми, Кутаиси и других городах Грузии.