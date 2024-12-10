Шеф Пентагона прибыл в Токио с визитом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в Токио проводит встречи с представителями руководства Японии с целью подтвердить обязательства США по обеспечению региональной безопасности и важность для Вашингтона оборонного альянса с Токио, передает AP.

Остин заявил премьер-министру Японии Сигэру Исибе, что он ценит устойчивый альянс с Японией в нынешние "очень динамичные времена".

"Мир может кардинально измениться за неделю. Никто не мог предсказать, что режим президента Сирии Башара Асада рухнет таким образом", - отметил Исиба.

Остин также указал на успехи, достигнутые США и Японией за последние годы в укреплении командных структур, в размещении их войск, в развитии потенциала сдерживания.

Позднее у Остина запланирована встреча с главой Минобороны Японии Гэном Накатани.

Накатани уже заявлял журналистам, что на фоне роста напряженности в регионе важно сотрудничество Японии, США, Южной Кореи и других стран. Остин ранее отмечал, что лишь КНР может в данный момент изменить сложившийся в Индо-Тихоокеанском регионе порядок.

Срок полномочий Ллойда Остина истечет в январе, когда начнет работу администрация Дональда Трампа.