Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Шеф Пентагона прибыл в Токио с визитом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в Токио проводит встречи с представителями руководства Японии с целью подтвердить обязательства США по обеспечению региональной безопасности и важность для Вашингтона оборонного альянса с Токио, передает AP.

Остин заявил премьер-министру Японии Сигэру Исибе, что он ценит устойчивый альянс с Японией в нынешние "очень динамичные времена".

"Мир может кардинально измениться за неделю. Никто не мог предсказать, что режим президента Сирии Башара Асада рухнет таким образом", - отметил Исиба.

Остин также указал на успехи, достигнутые США и Японией за последние годы в укреплении командных структур, в размещении их войск, в развитии потенциала сдерживания.

Позднее у Остина запланирована встреча с главой Минобороны Японии Гэном Накатани.

Накатани уже заявлял журналистам, что на фоне роста напряженности в регионе важно сотрудничество Японии, США, Южной Кореи и других стран. Остин ранее отмечал, что лишь КНР может в данный момент изменить сложившийся в Индо-Тихоокеанском регионе порядок.

Срок полномочий Ллойда Остина истечет в январе, когда начнет работу администрация Дональда Трампа.

Ллойд Остин Минобороны Пентагон США Япония Китай Сигэру Исиба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

СГБ Грузии заявила о планах оппозиции сорвать избрание президента

Белоруссия решила произвести для себя пусковую установку "Орешника", а ракеты получить из РФ

Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли несколько десятков ядерных боеголовок

Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли несколько десятков ядерных боеголовок
Смена власти в Сирии

ВМС Израиля провели операцию по уничтожению сирийских кораблей в Латакии

Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны

Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны
Смена власти в Сирии

Командующий КСИР заявил об отсутствии в Сирии иранских военнослужащих

Смена власти в Сирии

Израиль продолжает наносить авиаудары по военным объектам в Сирии

Смена власти в Сирии

Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Что случилось этой ночью: вторник, 10 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии74 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });