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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Молдавия получит 50 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о своем решении выделить Молдавии 50 млн евро в качестве макрофинансовой помощи.

В коммюнике ЕК сообщается, что это будет "пятый и последний транш текущей макрофинансовой помощи с момента ее запуска в июле 2022 года".

Транш состоит из 45 млн евро кредитных ресурсов и 5 млн евро грантов. Выплата состоится в ближайшие дни, отмечают в Брюсселе.

В общей сложности с учетом этой последней выплаты страна получит от ЕС 295 млн евро. Как объясняют в Еврокомиссии, данная финансовая поддержка "поможет Молдавии покрыть часть своих потребностей в финансировании на 2024 год и гарантировать макроэкономическую стабильность, одновременно поддерживая программу реформ".

ЕК пришла к заключению, что Молдавия "соответствует всем политическим условиям, согласованным с ЕС". В частности, она укрепила верховенство закона, достигла прогресса в борьбе с коррупцией, продолжает борьбу с теневой экономикой, усилила энергетический сектор за счет увеличения рабочей силы.

Молдавия ЕС ЕК
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