ЕК выпустит долгосрочные облигации ЕС до 90 млрд евро в первой половине 2025 г.

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) заявила о намерении выпустить облигаций ЕС на сумму до 90 млрд евро с января по июнь 2025 года.

В опубликованном в среду коммюнике сообщается, что "план финансирования ЕК на 2025 год продолжает эмиссионную программу 2024 года, в ходе которой ЕС привлек 138 млрд евро долгосрочных средств".

"Средства, привлеченные Европейской комиссией посредством выпуска облигаций ЕС, продолжают способствовать восстановлению экономики Европейского союза после пандемии коронавируса, укреплять ее устойчивость и поддерживать партнеров - соседей ЕС, в частности, Украину и Западные Балканы", - говорится в документе ЕК.