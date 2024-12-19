Аналитики в худшем сценарии допустили падение котировок WTI в 2025 году ниже $50

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нефть может подешевел по итогам 2024 года, а а 2025 год может принести нефтяному рынку еще более серьезные потери с падением цены WTI ниже $50 за баррель при неблагоприятном стечении обстоятельств, пишет MarketWatch со ссылкой на мнения аналитиков.

"Вероятность обвала цен на сырую нефть в следующем году гораздо выше вероятности их скачка", - отметил руководитель отдела анализа энергетического рынка OPIS Том Клоза.

Пошлины США "могут поднять цены на основные сорта нефти в краткосрочной перспективе, но впоследствии приведут к их снижению", так как "компании привыкнут к пошлинам, а Канада и Мексика будут вынуждены более агрессивно искать новые направления для экспорта", считает он.

Производство нефти в Штатах существенно увеличится, сказал он, добавив, что США и Канада будут наращивать добычу также и сланцевой нефти.

Декабрьский прогноз Международного энергетического агентства предполагает, что в 2025 году предложение нефти будет превышать спрос на нее примерно на 900 тысяч баррелей в сутки.

Обещание избранного президента США Дональда Трампа увеличить добычу нефти в стране усилило опасения относительно этого избытка, особенно если учитывать, что она уже достигла рекордных значений на уровне около 13,6 млн баррелей в сутки.

Кандидат Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент заявил ранее, что США нужно стремиться нарастить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки.

Клоза обращает внимание на незадействованные производственные мощности стран-членов ОПЕК, которые называет "сжатой пружиной", которая рано или поздно выпрямится. Избыток предложения "почти гарантирован", считает эксперт.

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца марта 2025 года.

Отмена этих ограничений - лишь вопрос времени, считает аналитик Raymond James Павел Молчанов. Она может подтолкнуть котировки нефти в нижнюю часть диапазона последних двух лет, полагает он. В случае с WTI это около $60.

"Эта стратегия не может сохраняться вечно, потому что в конце концов членам организации придется задуматься о защите своей доли рынка", - сказал Молчанов.

В декабре ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024-2024 годах, а также понизила прогноз относительно спроса в Китае.

Брайан Малберри, управляющий клиентскими активами в Zacks Investment Management, отмечает, что рынок всегда следит за экономической ситуацией в Китае, являющемся одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

"Внезапный и резкий спад китайской и европейской экономик стал бы идеальным штормом для нефти, - заявил Малберри. - Такое разрушение спроса быстро отправит нефть значительно ниже уровня поддержки в $50, который является значимым для рентабельности нефтепереработки и геологоразведочных работ".

Управляющий директор Conning Маркус Макгрегор считает, что самые интригующие события в 2025 году будут связаны с экономической и тарифной политикой Трампа, а также его подходом "к управлению геополитическими конфликтами в Европе". Эти факторы могут "существенно повлиять на мировую торговлю, спрос на энергоносители и настроения на рынке".

Любые непредвиденные изменения в траектории роста Китая могут резко изменить спрос на нефть, а эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке или Восточной Европе может "нарушить цепочки поставок и поднять премии за риск", сказал он.