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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министерства обороны Армении и Италии подписали программу оборонного сотрудничества на будущий год, сообщает армянское оборонное ведомство.

"В Ереване 12 декабря состоялись очередные оборонные консультации между Арменией и Италией при участии начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника управления по международному сотрудничеству ГШ ВС Италии Маттиа Зуззи. Обсуждены проведенные в 2024 году в направлении сотрудничества работы, запланированы действия на 2025 год", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества, которое за последние годы расширяется, включая новые сферы, отметили в ведомстве.

"По итогам консультаций подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией на 2025 год, которая включает в себя ряд мероприятий по обмену опытом, подготовки в различных направления, военное образование", - заявили в Минобороны Армении.

10 декабря программу оборонного сотрудничества на будущий год подписали министерства обороны Армении и Франции.

Армения Италия
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