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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Францией

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министерства обороны Армении и Франции подписали программу оборонного сотрудничества на будущий год, сообщает армянское оборонное ведомство.

"Заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян и начальник управления Европы, Северной Америки и многостороннего сотрудничества главного управления международного сотрудничества и стратегии министерства вооруженных сил Франции Александр Эскорсиa в Ереване подписали программу оборонного сотрудничества между Арменией и Францией на 2025 год, которая включает в себя несколько десятков мероприятий практически во всех сферах жизнедеятельности вооруженных сил", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что стороны на встрече обсудили "приоритеты процесса трансформации ВС Армении и ход сотрудничества с Францией".

Кроме того, в Минобороны при участии Эскорсиа и начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левона Айвазяна состоялись армяно-французские стратегические оборонные консультации.

"Стороны подчеркнули важность стратегического партнерства за последний период и установили более высокую планку для дальнейшего развития сотрудничества, особенно в области оборонного планирования, военного образования, учений, консультационного содействия, подготовки различных родов войск, в военно-технической сфере", - заявили в министерстве обороны Армении.

В июне 2024 года между министерством обороны Армении и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Тогда же глава французского Минобороны Себастьян Лекорню написал в соцсети X, что Франция поставит Армении артиллерийские установки CAESAR.

Ереван Минобороны Армении Франция
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