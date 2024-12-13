США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны США сообщило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты армией США в сотрудничестве с ВМФ.

"Управлением быстрого обеспечения возможностей и критических технологий армии США в сотрудничестве с (...) ВМС США недавно было успешно осуществлено комплексное испытание гиперзвуковой ракеты с неядерной боевой частью со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что это уже второй успешный тестовый запуск в 2024 году.