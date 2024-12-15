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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Нетаньяху в разговоре с Трампом выразил решимость противостоять Ирану

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении бороться против Ирана и поддерживаемых им сил, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Мы намерены не дать "Хезболле" перевооружиться... Это продолжающееся испытание для Израиля, мы должны его пройти, и мы это сделаем. Я недвусмысленно говорю "Хезболле" и Ирану: мы продолжим действовать против вас столько, сколько потребуется, во всех сферах и в любое время, чтобы не дать навредить нам", - заявил Нетаньяху по итогам беседы с Трампом.

Израильский премьер отметил, что провел разговор с избранным президентом США в субботу вечером, и это была "очень дружелюбная, очень теплая и очень важная беседа" о необходимости для Израиля достичь своих целей.

Нетаньяху вновь отметил, что недавние израильские авиаудары по военным объектам в Сирии были нужны исключительно для того, чтобы хранящееся там оружие не использовалось против Израиля в будущем.

"Мы не заинтересованы в конфликте с Сирией. Мы определим политику Израиля в отношении Сирии в соответствии со складывающимися реалиями", - добавил он.

Израиль после прихода сирийской вооруженной оппозиции к власти нанес по военным и другим объектам в Сирии более 500 ударов, мотивируя это необходимостью лишения оппозиционеров возможности вооружиться.

Он также захватил демилитаризованную зону на территории Сирии, созданную после арабо-израильской войны 1973 года.

Биньямин Нетаньяху Израиль США Дональд Трамп
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