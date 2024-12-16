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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

ЕС продлил на год возможность исключения из технологических санкций газопроводов из РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз продлил на один год - до конца 2025 года - возможность исключения из технологических санкций газопроводов из России в третьи страны.

В обновленном санкционном документе описана возможность по решению компетентных органов поставки оборудования и технологий, если они необходимы для работы газопроводной инфраструктуры между Россией и третьими странами.

Также подобные транзакции в разрешительном механизме допускаются для цели выхода из СП с российскими партнерами, если такие были созданы до 24 февраля 2022 года.

ПАО "Газпром" является владельцем и оператором Единой системы газоснабжения, обеспечивающей непрерывный цикл поставки газа потребителям в РФ и на экспорт.

Газпром ЕС
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