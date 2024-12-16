Китайская ракета вывела на орбиту группу спутников наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" в понедельник по московскому времени успешно вывела на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Они оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток.

Запуск двухступенчатой ракеты со спутниками был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая во вторник в 02:50 по пекинскому времени (в понедельник в 21:50 по Москве). Космические аппараты вышли на заданную орбиту.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км над Землей до 1,2 т полезной нагрузки.