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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Фондовый индекс Dow Jones слабо снизился, Nasdaq подскочил до рекорда

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones слабо снизился в понедельник, тогда как S&P 500 умеренно вырос, а Nasdaq Composite подскочил более чем на 1% и обновил исторический максимум.

Котировки бумаг крупнейших по капитализации ИТ-компаний Apple Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Broadcom, а также котировки автопроизводителя Tesla завершили торги на рекордных отметках, пишет Yahoo Finance.

Инвесторы ждут последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США. Декабрьское заседание завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов.

Также на этой неделе свои решения по ставкам обнародуют ЦБ Японии и Великобритании.

"Центробанки поддержали рынки в 2024 году, начав снижать процентные ставки в период, когда экономика была сильна, - сказала Мария Вейтман из State Street Global Equities. - В будущем надо полагаться на прибыль компаний, а в США этот показатель все еще может показать солидный рост".

Тем временем индекс Empire State Manufacturing упал в декабре до 0,2 пункта с 31,2 пункта месяцем ранее, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее выраженного снижения, до 12 пунктов. Ноябрьский показатель был рекордным с декабря 2021 года.

Позднее на этой неделе будут обнародованы данные об объеме розничных продаж и о промышленном производстве в США в ноябре, а также отчеты по рынку жилья и труда и окончательные данные о ВВП в третьем квартале.

Акции Honeywell International прибавили в цене 3,7% на новости, что американская корпорация рассматривает возможное выделение бизнеса в сфере аэрокосмической промышленности. Компания планирует обнародовать более детальную информацию вместе с публикацией отчетности за четвертый квартал 2024 года.

Котировки акций Super Micro Computer упали на 8,3% на новости, что они будут исключены из расчета индекса Nasdaq 100 по итогам годового пересмотра.

Капитализация криптовалютной биржи Coinbase Global и майнера биткойнов MARA Holdings выросла на 1,5% и 8% соответственно после того, как курс биткойна в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись выше $106 тыс.

Значение Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник понизилось на 0,25% и составило 43717,48 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,38% - до 6074,08 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,24% и составил 20173,89 пункта.

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