Рост зарплат в Великобритании в августе-октябре резко ускорился

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста зарплат в Великобритании в августе-октябре резко ускорились, главным образом из-за их повышения в частном секторе.

Размер средней недельной зарплаты с учетом бонусов увеличился на 5,2% после подъема на 4,4% в июле-сентябре, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривал рост показателя на 4,6% в августе-октябре, по данным Trading Economics.

В частном секторе повышение зарплат ускорилось до 5,4% с 4,6% в июле-сентябре, в государственном секторе – до 4,2% с 3,5%.

Размер средней недельной зарплаты без учета бонусов в августе-октябре также вырос на 5,2%, в предыдущие три месяца показатель увеличился на 4,9%.

Общее число занятых в Великобритании в августе-октябре увеличилось на 173 тыс., безработица осталась на уровне 4,3%.