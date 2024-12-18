Поиск

МИД Грузии анонсировал встречу генсека Совета Европы с избранным президентом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщает МИД Грузии.

В рамках визита Берсе встретится с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, избранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили, говорится в сообщении.

Визит Генсека СЕ после состоявшихся в октябре парламентских выборов в Грузии стал первым среди официальных представителей европейских структур.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было - отмена результатов выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

14 декабря президентом Грузии был избран Кавелашвили. Выборы президента впервые проходили в республике не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие действующие власти нелегитимными, в выборах не участвовали.

Грузинская мечта Евросоюз ЕС Ираклий Кобахидзе Михаил Кавелашвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 декабря

Администрация Байдена может не успеть поставить Киеву всю одобренную помощь

Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на выборах президента США

Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на выборах президента США

В Вашингтоне заявили, что не имеют отношения к убийству генерала Кириллова

В Вашингтоне заявили, что не имеют отношения к убийству генерала Кириллова

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии109 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });