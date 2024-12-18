МИД Грузии анонсировал встречу генсека Совета Европы с избранным президентом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщает МИД Грузии.

В рамках визита Берсе встретится с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, избранным президентом Михаилом Кавелашвили, главой МИД Макой Бочоришвили, говорится в сообщении.

Визит Генсека СЕ после состоявшихся в октябре парламентских выборов в Грузии стал первым среди официальных представителей европейских структур.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было - отмена результатов выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

14 декабря президентом Грузии был избран Кавелашвили. Выборы президента впервые проходили в республике не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Представители оппозиционных партий, считающие действующие власти нелегитимными, в выборах не участвовали.