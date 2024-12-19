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Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Возможность возобновления диалога администрации избранного президента США Дональда Трампа с Тегераном остается, считает госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я думаю, что есть перспектива переговоров", - заявил Блинкен, выступая в среду в Совете по международным отношениям.

По его мнению, Иран осознает последствия получения ядерного оружия, и ни одна администрация США не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

"Я убежден, что точно так же, как наша администрация придерживалась этой политики, следующая администрация будет придерживаться той же политики", - отметил он.

Глава Госдепа также признал, что попытки США в последние 20 лет добиться смены режима в Иране не увенчались успехом.

По его мнению, в Иране есть очень консервативные люди, которых много и они, вероятно, "в долгу перед режимом".

Иран США Тегеран Энтони Блинкен
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