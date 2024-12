Фондовые индексы США слабо изменились в четверг

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями.

Dow Jones увеличился менее чем на 0,1%, однако это позволило ему прервать серию падений, которая длилась десять торговых сессий (самый протяженный подобный период с 1974 года), отмечает MarketWatch.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Это рекордные темпы подъема за год. Ранее сообщалось о росте на 2,8%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 22 тыс. - до 220 тыс., сообщило министерство труда. Эксперты в среднем прогнозировали снижение количества заявок до 230 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого года. Аналитики предполагали рост на 2,8%.

Цена акций Darden Restaurants по итогам торгов взлетела на 14,7%. Оператор сетей ресторанов во втором финквартале, который завершился 24 ноября, получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также улучшил годовой прогноз продаж.

Финансовые результаты консалтинговой компании Accenture и CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, в сентябре-ноябре также превзошли прогнозы аналитиков. Стоимость их бумаг поднялась на 7,1% и 3,5% соответственно.

Акции поставщика решений для работы с большими данными Palantir Technologies подорожали на 3,8% на новости о том, что компания получила контракт от армии США на сумму свыше $600 млн длительностью более четырех лет.

Кроме того, котировки бумаг Boeing Co. выросли на 2,6%, Nvidia Corp. - на 1,4%, International Business Machines - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Apple Inc. - на 0,7%.

Аналитики KeyBanc улучшили рекомендации для акций Okta Inc. и Fortinet Inc. до "выше рынка" с "на уровне рынка" в ожидании хороших результатов от компаний, работающих в сфере кибербезопасности, в следующем году. В результате их капитализация поднялась на 0,3% и 1,6% соответственно.

FactSet Research Systems в сентябре-ноябре увеличила чистую прибыль почти на 1% и подтвердила годовой прогноз. Бумаги аналитической компании прибавили 3,5%.

В то же время котировки акций Lennar Corp. снизились на 5,2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сентябре-ноябре сократила чистую прибыль на 19%, при этом выручка не оправдала консенсус-прогноз.

Производитель чипов памяти Micron Technology вернулся на прибыльный уровень в первом финквартале (завершился 28 ноября), но его прогнозы на текущий период не оправдали ожиданий экспертов. Акции компании упали в цене на 16,2%.

Бумаги Lamb Weston рухнули более чем на 20%. Один из ведущих мировых производителей продукции из картофеля получил во втором финквартале (закончился 24 ноября) чистый убыток в размере 25 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль в 58 центов. Выручка также не оправдала прогноз.

Акции Johnson & Johnson подешевели на 0,8% - до минимума за 35 недель.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 15,37 пункта (на 0,04%) и составил 42342,44 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 5,08 пункта (на 0,09%) - до 5867,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 19,92 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 19372,77 пункта.