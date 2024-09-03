"Интеррос" вложит в строительство делового центра на острове Русский в Приморье 4,6 млрд руб

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Интеррос" вложит в строительство делового центра на острове Русский во Владивостоке до 4,6 млрд рублей, соинвестором проекта выступит "ТКС Холдинг", cказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма "Интерроса" Александр Сафонов на "полях" IX Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке во вторник.

Презентация проекта прошла в павильоне Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), говорится в сообщении КРДВ.

Площадь здания составит 14,2 тыс. кв. м. Бизнес-центр обеспечит около 1 тыс. рабочих мест.

Кроме общественной зоны, офисных помещений и конференц-зала, в здании расположатся ресторан и апартаменты, а также IT-парк.

Концепцию проекта здания делового центра разработало российское бюро ABD Architects.

"Компании-резиденты САР (специальный административный район на острове Русском - ИФ) на данный момент испытывают потребность в офисных площадях. Она будет удовлетворена благодаря реализации проекта компании "Интеррос". Центр строится с использованием инструментов поддержки бизнеса в рамках режима территории опережающего развития. КРДВ обеспечила инвестпроект землей, работает над обеспечением необходимой инфраструктурой, помогает применять налоговые и административные преференции", - сказал гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, слова которого приводятся в сообщении.

МКПАО "ТКС Холдинг", головная компания ТБанка (ранее Тинькофф банк), было создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Основным акционером холдинга является "Интеррос" Владимира Потанина.