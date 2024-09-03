"Сбербанк Страхование" выпустит ЦФА для хеджирования рисков космических запусков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Сбербанк Страхование" запускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками, сообщил страховщик со ссылкой на выступление заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Первый выпуск "космических" ЦФА приурочен к 11 сентября. В этот день с космодрома "Байконур" к Международной космической станции отправится ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26". ЦФА - совершенно новый инструмент для российского рынка страхования", - сказал Попов.

Такие ЦФА смогут приобретать юридические лица - квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА, всего будет выпущено до 2 тысяч цифровых финансовых активов.

Цена приобретения 1 ЦФА при выпуске - 5 000 рублей, максимальная возможная доходность к погашению составит 4%.

Если запуск космического корабля пройдет успешно, инвестор получит 5200 рублей за 1 ЦФА, в случае если запуску будет присвоен статус "аварийный" или "частично успешный" - 200 рублей. Если старт с космодрома отменят или перенесут на время после окончания срока обращения ЦФА, инвесторы получат 5001 рубль за каждый ЦФА, приводятся пояснения в сообщении компании.

Размещение ЦФА продлится с 9:00 по московскому времени 4 сентября до 18:00 8 сентября 2024 года. Предъявление к погашению - с 23 по 28 сентября 2024 года.

"Наш проект призван расширить число организаций - квалифицированных инвесторов, которые могут инвестировать в обеспечение устойчивости космической отрасли России", - считает генеральный директор компании "Сбербанк Страхование" Михаил Волков, его слова приводятся в сообщении.

По мнению страховщика, "приобретая ЦФА, компании вкладываются в совершенствование высоких технологий, укрепление экономики страны и повышение её конкурентоспособности".

ЦФА - финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме.

Перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией, отмечается в сообщении страховщика.