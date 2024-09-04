"Аэрофлот" ждет положительного финрезультата за год и допускает выплату дивидендов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" ждет положительного финансового результата по итогам 2024 года, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2024.

"По итогам 2024 года планируем быть в положительной зоне. Тот задел, который мы создали за полгода, позволяет об этом говорить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Александровский не исключил, что "Аэрофлот" по итогам текущего года может вернуться к дивидендным выплатам.

"Решение о выплате будет приниматься советом директоров по итогам 2024 года. Такая вероятность есть", - сказал он, отметив, что "дивиденды - очень положительный знак для рынка, особенно для акционеров и нашего основного акционера - государства с 73,8% акций".

"Но еще раз: будем смотреть по финансовым результатам и на наш план капвложений, который сейчас составляет очень высокий удельный вес. Все, что мы в этом году заработали, - это за счет повышения эффективности и контроля над операционными расходами, без субсидий и дополнительных источников", - заявил глава "Аэрофлота".

Во II квартале 2024 года "Аэрофлот" получил 41,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 55,5 млрд руб. за тот же период прошлого года. За первое полугодие прибыль составила 42,3 млрд руб. против 102 млрд руб. убытка. Скорректированная на "бумажные" эффекты прибыль во II квартале достигла 20,5 млрд руб. (против скорректированного убытка в 6,8 млрд руб.), в I полугодии - 27 млрд руб. (против 20,1 млрд руб. скорректированного убытка).

В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,9 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО. Возвращение к дивидендам возможно после выхода компании на устойчивую чистую прибыль, сообщал в начале этого года директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.