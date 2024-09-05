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Первые плавучие энергоблоки для Баимского ГОКа планирют поставить в 2028-29 гг.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует поставить первые плавучие энергоблоки для Баимского ГОКа в 2028-2029 гг., сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв в кулуарах ВЭФ-2024.

"Нам важно, чтобы был спрос. Мы надеемся, первые плавучие блоки поставить в 2028-2029 гг. Руководство Баимского месторождения подтверждает эти сроки. Мы со своей стороны подтверждаем готовность их подключить", - сказал Лихачев.

Всего "Росатом" планирует поставит для энергоснабжения Баимского ГОКа четыре модернизированных плавучих энергоблока установленной мощностью не менее 106 МВт каждый (три основных, один сменный).

ЭкономикаКорпус третьего энергоблока плавучей АЭС для Баимского ГОКа также изготовят в КитаеЧитать подробнее

ГДК "Баимская" принадлежит лицензия на добычу металлов в пределах Баимской площади, включающей месторождение медно-порфировых руд Песчанка в Чукотском АО.

Компания была приобретена казахстанской KAZ Minerals у Aristus Holdings Романа Абрамовича и Александра Абрамова в 2018 году. Сумма сделки составила $900 млн деньгами и акциями. В июле 2023 года ГДК "Баимская" была приобретена компанией Trianon Limited, принадлежащей основным акционерам KAZ Minerals Владимиру Киму и Олегу Новачуку. "После завершения этой сделки KAZ Minerals больше не осуществляет деятельность в России", - пояснял казахский производитель.

Капвложения в проект освоения Баимской площади оценивались в сумму около $8,5 млрд. Предполагалось, что мощность по переработке руды составит 70 млн тонн в год, а среднегодовое производство меди - 300 тыс. тонн, золота - 490 тыс. унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации.

Росатом Баимский ГОК
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