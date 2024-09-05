Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Перспективы поставок российского газа через Украину в Европу зависят от европейских покупателей, которые сконцентрированы на финансовой и военной помощи Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В 2024 году заканчивается долгосрочный контракт "Газпрома" на транзит российского газа через Украину, и Киев заявлял о нежелании его продлевать.

"Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно. Потому что мы и компания "Газпром" намерены исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты. Но одной из обязательных составляющих этой совместной работы является транзит. Есть контракт на транзит, который заканчивается 31 декабря этого года. Но если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить", - сказал российский президент.

"А наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать. Хотя оказывают Украине всестороннюю помощь, поддержку, и военную, и финансовую, и какую угодно", - напомнил он.

Президент добавил, что Россия на фоне позиции Европы постепенно будет наращивать поставки в другие регионы мира. Объем экспортных продаж российского газа постепенно будет восстанавливаться, уверен Путин.

"Украина отказывается от нашего транзита, значит, те объемы газа, которые поступают в Европу, сократятся. Они будут идти по другим маршрутам, в частности, через "Турецкий поток", может быть, отчасти через "Голубой поток". Как это отразится на них (Европе - ИФ) - я до конца не знаю, мы занимаемся своими вопросами, а уже они пускай занимаются своими. Ну не хотят - не надо. Мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира. Постепенно. У нас с КНР до всяких кризисов есть хороший проект. В следующем году мы выйдем на проектную мощность 38 млрд куб. м; с Дальнего Востока ещё 10 млрд куб. м; мы изучаем другие маршруты", - напомнил Путин.