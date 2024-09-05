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Глава "Газпром нефти" заявил, что обсуждается расширение периметра НДД и льготирование переработки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" разделяет мнение о высокой налоговой нагрузке в отрасли, для ее снижения сейчас обсуждается расширение периметра действия налога на добавленный доход (НДД), а также дальнейшее льготирование нефтепереработки, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах ВЭФ-2024.

Ранее главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин высказал мнение о высоком уровне налоговой нагрузки в нефтянке, которая, согласно расчетам компании на основе данных ФНС и Минфина, за 2019-2023 годы составила 75%.

"Доля налоговых изъятий в российской нефтяной отрасли - одна из самых высоких в мире. Об этом говорит Игорь Иванович, я с ним согласен. Это, конечно, создает дополнительные сложности для нас, в том числе при вовлечении в разработку сложных запасов", - сказал Дюков.

При этом он отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения о потенциальных мерах, которые могли бы снизить уровень налогообложения нефтяной отрасли.

"Что касается нефтепереработки, то сейчас обсуждается вопрос подхода к ее налогообложению. Правительство должно принять решение о том, как дальше поддерживать нефтепереработку. Сейчас есть субсидия в виде топливного демпфера, но нужно решение правительства - продлить ее или нет", - сказал Дюков.

Для поддержки нефтедобычи, считает Дюков, необходимо расширять применение механизма НДД.

"У нас есть еще достаточно большое количество месторождений, которые можно было бы отнести к третьей или четвертой группе НДД. Это, безусловно, позволит улучшить экономику проектов по разработке месторождений, будет способствовать как поддержанию объемов добычи, так и, если потребуется, росту добычи", - сказал глава "Газпром нефти".

Он подчеркнул, что качество запасов нефти в России снижается, и компаниям все больше приходится вовлекать месторождения с трудноизвлекаемой нефтью: "Мы выходим в новые провинции с суровыми климатическими условиями, с отсутствием инфраструктуры. Поэтому нужна определенная перенастройка системы налогообложения, которая была бы гибкой и стимулировала компании вкладывать деньги в разработку сложных запасов и в освоение новых регионов добычи".

Дюков также сообщил, что для снижения издержек при добыче ТРИЗ нефтяные компании инвестируют в создание профильных отечественных технологий, которые уже дают эффект и обходятся дешевле импортных аналогов. "Но, безусловно, помощь государства и гибкость со стороны бюджета нужны, чтобы продолжать активно вовлекать трудноизвлекаемые запасы в разработку", - отметил глава "Газпром нефти".

Он также подчеркнул, что не слышал обсуждений о возврате экспортной пошлины на нефть: "Мне кажется, это уже перевернутая страница".

Газпром нефть Александр Дюков
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