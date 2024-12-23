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Активы финансовых институтов Китая в III квартале выросли на 8% г/г

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец сентября составлял 489,15 трлн юаней ($68 трлн), увеличившись за год на 8%, по данным Народного банка Китая, передает "Синьхуа".

В том числе активы банков выросли на 7,3% - до 439,52 трлн юаней, представителей страховой отрасли - на 18,3%, до 35 трлн юаней.

Показатель у компаний из сферы ценных бумаг повысился на 8,7% и достиг 14,64 трлн юаней.

Общий объем обязательств фининститутов страны увеличился за год на 8% и составлял на конец третьего квартала 446,51 трлн юаней.

Китай НБК
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