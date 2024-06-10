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Активы банков Китая на конец I кв. составили 430 трлн юаней, увеличившись за год на 8,1%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совокупные активы банковского сектора Китая в национальной и иностранной валюте на конец первого квартала 2024 года составляли 429,6 трлн юаней ($59,3 млрд), увеличившись за год на 8,1%. Об этом сообщило Государственное управление по финансовому надзору и контролю.

Чистая прибыль китайских коммерческих банков за квартал увеличилась на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года – до 672,3 млрд юаней.

Средняя рентабельность капитала (ROE) на конец квартала составляла 9,57%, что на 0,63 процентного пункта выше показателя на конец четвертого квартала 2023 года, говорится в сообщении финрегулятора.

По состоянию на конец марта объем резервов на покрытие возможных потерь по кредитам составлял 6,9 трлн юаней ($970 млрд), увеличившись на 269,8 млрд юаней по сравнению с концом прошлого года.

Коэффициент резервного покрытия на конец первого квартала составлял 204,5%, что на 0,6 процентного пункта ниже показателя тремя месяцами ранее.

Китай
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