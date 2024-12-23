Банки выкупили почти весь объем выпущенных в декабре ОФЗ с плавающим купоном

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банки выкупили около 97% двух выпусков ОФЗ с плавающим купоном, размещенных Минфином в первой половине декабря (совокупно на 1,9 трлн рублей), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Спрос на эти выпуски практически вдвое превышал предложение, что связано с их большей доходностью из-за нового подхода к определению купона, отмечает ЦБ. Ранее он определялся по средней ставке RUONIA за купонный период, а теперь используется срочная RUONIA, учитывающая эффект ежедневного реинвестирования.