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Минфин РФ 25 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 26247

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 25 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26247 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 4-го купонного дохода - 5 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 28 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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