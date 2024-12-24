Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, хотя в ходе сессии демонстрировали существенное снижение.

Рынок продолжает оценивать данные об инфляции и их потенциальное влияние на решения Федеральной резервной системы США (ФРС). Как стало известно в прошлую пятницу, индекс расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,2% и 2,5% соответственно.

Более медленная, чем ожидалось, инфляция может повысить вероятность большего числа снижений ключевой ставки Федрезервом в следующем году. Недавний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает два снижения ставки в течение 2025 года, на 25 базисных пунктов каждое.

Также инвесторы позитивно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства. Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года и приостановить действие лимита госдолга на два года.

Тем временем в понедельник стало известно, что продажи новых домов в США в ноябре увеличились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 650 тыс.

Исследовательская организация Conference Board сообщила, что её индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в США в ноябре упал на 1,1% в помесячном выражении вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Показатель снижается три месяца подряд.

Активность торгов на этой неделе может быть пониженной, поскольку в связи с празднованием католического Рождества во вторник биржи США будут работать по укороченному графику, а в среду будут закрыты. В понедельник объем торгов бумагами компаний, входящих в расчет S&P 500, был примерно на 20% ниже, чем в среднем за последний месяц.

"Основные позитивные факторы для акций остаются неизменными, несмотря на недавнюю фиксацию прибыли, - сказал Крейг Джонсон из Piper Sandler. - Учитывая краткосрочную перепроданность, мы видим высокую вероятность "ралли Санта-Клауса" в этом году".

Акции Broadcom подорожали на 5,5% после того, как аналитик финансовой компании Jefferies Блейн Кертис улучшил целевую цену для акций американского производителя микрочипов до $300 с $225 за бумагу и подтвердил рекомендацию "покупать".

Цена бумаг Xerox Holdings подскочила почти на 13% на новости о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark International Inc. за $1,5 млрд.

Капитализация Qualcomm Inc. поднялась на 3,5% после того, как суд присяжных в американском штате Делавэр принял решение в её пользу в рамках спора с британским чипмейкером Arm. Arm обвиняла Qualcomm в том, что она незаконно использовала разработки, которые Arm лицензировала в пользу Nuvia до ее приобретения ответчиком за $1,4 млрд в 2021 году.

Рыночная стоимость News Corp. увеличилась на 0,7%. Американская медиакомпания достигла соглашения о продаже мажоритарной доли в австралийском операторе кабельных телеканалов Foxtel британскому стриминговому сервису DAZN. Стоимость Foxtel с учетом долга компании оценена в 3,4 млрд австралийских долларов ($2,1 млрд).

Котировки бумаг Nordstrom Inc. снизились на 1,5%. Семья основателя американской сети универмагов и мексиканский ритейлер El Puerto de Liverpool достигли соглашения о покупке компании, оценив её в $6,25 млрд с учетом долга.

Акции видеоплатформы Rumble Inc. взлетели на 80% на новости, что криптовалютная компания Tether инвестирует в сервис $775 млн.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,16% и составило 42906,95 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,73% - до 5974,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,98% и составил 19764,89 пункта.