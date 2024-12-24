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Правительство скорректировало критерии биржевой продажи топлива 5-го класса

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство скорректировало правила учета объемов топлива 5-го класса для продажи на биржевых торгах. Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписано.

Минимальный объем продажи на бирже автомобильного бензина 5-го класса составляет 15%, дизельного топлива - 16%. Новым постановлением уточнены критерии, по которым определяется такой минимальный объем.

В частности, при расчете минимальной величины нефтепродуктов в качестве места поставки (базиса) будут учитываться не только приемо-сдаточные пункты, находящиеся непосредственно при нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), но и приемо-сдаточные пункты или склады, находящиеся за территорией НПЗ и связанные с НПЗ трубопроводом, по которому транспортируются произведенные на нем нефтепродукты.

Эти изменения дадут возможность вести более полный учет объемов реализуемого топлива, говорится в сообщении.

"Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок", - подчеркивает правительство.

В настоящее время обязательный норматив продаж на бирже: бензина - 15% от производства, дизтоплива - 16%, СУГ - 7,5%. Компании могут реализовывать 1% от указанных нормативов на срочном рынке.

Старший вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов в недавнем интервью "Интерфаксу" высказывал мнение, что биржа не видит смыла менять действующие нормативы биржевых продаж нефтепродуктов, поскольку они хорошо отражают текущие рыночные позиции.

Правительство РФ
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