Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Внутренний рынок сейчас полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а цены по итогам года вырастут не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "России 24".

"Наш рынок обеспечен полностью и автомобильным бензином, и дизельным топливом. Мы внимательно смотрим с тем, чтобы цены не росли выше инфляции. (...) И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой", - сказал он.