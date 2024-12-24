В США подарочный набор из песни The Twelve Days of Christmas подорожал за год на 3,6%

Наиболее волатильным подарком считаются лебеди

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества" (The Twelve Days of Christmas), обойдется в 2024 году американцам на 3,6% дороже, чем в 2023 году, по расчетам PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от Рождества 25 декабря до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

По данным PNC, цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составляет $209 272, что на $7,3 тысячи выше их стоимости год назад.

Если же покупатель возьмет лишь по одному персонажу/предмету каждого вида, набор обойдется в $49,26 тысячи, что является рекордом и на 5,4% (на $2,5 тыс.) превышает прошлогоднюю стоимость. При этом с момента начала подобного подсчета в 1984 году набор подорожал в 2,5 раза.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 40 лет, для этого используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI примерно совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы были исключения.

Потребительские цены (индекс CPI) в США за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, выросли на 2,7%, по данным Министерства труда . Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,3%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в 2024 году поднялась на 7,5% и превысила $36,1 тысячи. Из нее, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Тем не менее, за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась ($13 125 за штуку), что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость пяти составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне (включая золото), а семи - увеличилась. В том числе существенно подорожали услуги волынщиков и барабанщиков - на 15,8%.

На фоне продолжающегося повышения цен на недвижимость в США можно отметить, что в 2024 году резко увеличилась и стоимость жилья для куропатки - грушевое дерево подорожало на 17,1%. При этом цена самой птицы не изменилась, в связи с чем куропатка вместе с деревом стали стоить на 16% больше, чем в 2023 году.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $246 830, что на 3,1% выше прошлогодней цены. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров/услуг в одном экземпляре стоила бы американцу на 3,9% дороже - $54,07 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.