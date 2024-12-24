Поиск

Алиханов считает, что 2025 г. будет для автопрома РФ сложнее, чем 2024-й

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Объемы производства и продаж автотехники всех сегментов показывают заметный рост по итогам 2024 года, но следующий год будет для автопрома более непростым из-за санкций и макроэкономики, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам, отметив, что заложенные в отраслевую стратегию прогнозы на 2025 год "с учётом текущих условий достаточно амбициозны".

По итогам 11 месяцев текущего года общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов, по оценке министерства, выросли на 44%, до 1,69 млн единиц. Вместе с тем, в ноябре в помесячном выражении они, как сообщалось, сократились более чем на четверть.

Алиханов сообщил, что по объёмам выпуска автотехники всех сегментов в Минпромторге ожидают роста по году на 13%, выше 950 тыс. единиц.

"Но следующий год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем текущий. Продолжает усиливаться внешнее санкционное давление, отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат. К концу этого года мы отмечаем признаки постепенного замедления динамики спроса, сокращается рынок автокредитования, снижается потребительская активность", - сказал министр.

Он напомнил, что отраслевая стратегия автопрома в текущем ее виде предусматривает объем рынка на уровне 1,58 млн единиц автотехники, в том числе 1,3 млн проданных новых легковых машин. Производство по итогам 2025 года должно быть на уровне 1,1 млн единиц.

"Но, опять же, на достижение этой планки будут напрямую влиять макроэкономические факторы и наличие платёжеспособного спроса", - подчеркнул глава Минпромторга.

Антон Алиханов Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин РФ утвердил поэтапную индексацию утильсбора на с/х-технику с 1 января

Минпромторг сообщил о снижении долга "АвтоВАЗа" в 2024 году на 37 млрд руб.

Минпромторг сообщил о снижении долга "АвтоВАЗа" в 2024 году на 37 млрд руб.

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

Объем оплат по QR-коду за 9 месяцев 2024 г. вырос до 2,6 трлн руб.

ФАС считает, что изменение цен на бензин и ДТ на АЗС по итогам года не превышает уровень инфляции

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ
Инфляция в России

В ЦБ ожидают, что инфляция в РФ по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%

Банки будут обязаны тормозить на два дня подозрительные операции с цифровыми рублями

Банки будут обязаны тормозить на два дня подозрительные операции с цифровыми рублями

Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии128 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России37 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });