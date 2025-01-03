Мантуров считает оптимальным текущее количество автозаводов в России

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российский автопром сейчас располагает мощностями, достаточными для выпуска около 3 млн единиц техники, что соответствует историческому пику спроса на машины в РФ и является оптимальным для отрасли, считает первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"На пике авторынок России составлял 3 млн единиц. И мы создали производственные мощности на 3 млн. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется - оптимальное", - сказал он в беседе с журналистами.

Объем автомобильного рынка РФ по итогам 2024 года оценивается в около 1,8 млн автомобилей разных сегментов, в том числе 1,5 млн легковых машин, говорил Мантуров в конце декабря. Производство автомобилей в РФ в 2024 году он оценивал в 980 тыс. единиц, из которых около 750 тыс. - это легковушки.

В 2023 году объем продаж на авторынке РФ составил 1,32 млн, объем производства - 724 тыс. единиц.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, общаясь с журналистами в конце 2024 года, отмечал, что отраслевая стратегия автопрома предусматривает объем рынка в 2025 году на уровне 1,58 млн единиц автотехники, в том числе 1,3 млн проданных новых легковых машин. Производство по итогам 2025 года должно быть на уровне 1,1 млн единиц. Эти цифры Алиханов называл "достаточно амбициозными".