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Поставки газа из РФ в Европу в 2024 году на 18-20% выше прошлогоднего показателя

Поставки газа из РФ в Европу в 2024 году на 18-20% выше прошлогоднего показателя
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суммарный экспорт российского газа в страны Европы в 2024 году на 18-20% выше результата прошлого года, за 11 месяцев объем поставок - и трубопроводного газа, и СПГ - превысил 50 млрд куб. м газа, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ высокоэкологичный продукт, он востребован. И с точки зрения логистики российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены", - сказал он.

Поставки российского газа в Европу осуществляются по украинскому коридору, а также через черноморскую магистраль "Турецкий поток".

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Александр Новак СПГ НОВАТЭК Газпром
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