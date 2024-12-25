Поиск

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, судьба транзита через Украину зависит от договоренностей ЕС и Киева, рассказал "России 24" вице-премьер Александр Новак.

"На сегодняшний день вопрос (..) не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - сказал он.

Новак заметил, что в Европе уже напряженная ситуация с газом - запасы в хранилищах на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

"Там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная", - сказал вице-премьер.

Александр Новак Европа Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Эксперты оценили, что экоущерб от нефтеразлива на СМП превысил бы 100 млрд руб. в первые же сутки

Алиев прервал визит в Россию из-за крушения самолета AZAL в Актау

Госдуме предложили уточнить правила поступления в вузы абитуриентов с профобразованием

Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции

Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе

Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

Самолет AZAL готовился к посадке в режиме direct mode после отказа системы управления

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5595 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });