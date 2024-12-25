Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, судьба транзита через Украину зависит от договоренностей ЕС и Киева, рассказал "России 24" вице-премьер Александр Новак.

"На сегодняшний день вопрос (..) не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - сказал он.

Новак заметил, что в Европе уже напряженная ситуация с газом - запасы в хранилищах на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет.

"Там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная", - сказал вице-премьер.