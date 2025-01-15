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Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Ввоз в Россию сливочного масла увеличился на 9,8%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году импортировала 818,5 тысячи куриных яиц, что почти в 1,6 больше, чем в 2023 году (518 тысяч штук), сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре.

Основными поставщиками стали Белоруссия - 710,5 тысячи штук (510,9 тысячи штук в 2023 году), Азербайджан - 48,7 тысячи штук (1,1 тысячи штук), Турция - 44,3 тысячи штук.

"Турция в 2023 году не поставляла, доступ был открыт для этой страны в 2024 году", - сообщили в службе.

Россельхознадзор также сообщил, что в 2024 году в Россию было ввезено 134,7 тысячи тонн сливочного масла, против 122,7 тысячи тонн годом ранее. Основным поставщиком в 2024 году была Белоруссия - 106,4 тысячи тонн.

"В 2024 году открыли доступ для поставок сливочного масла из Узбекистана и Индии, начали поставлять сливочное масло из ОАЭ", - отметили в Россельхознадзоре.

В последние годы яйца и сливочное масло заметно подорожали. Подорожание яиц в конце 2023 года привело к необходимости обнулять пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. В связи с подорожанием сливочного масла в конце 2024 года введена квота на его беспошлинный ввоз в объеме 25 тысяч тонн. Эта мера начала действовать с 23 декабря 2024 года и продлится до 15 июня 2025 года.

Азербайджан Белоруссия ОАЭ Россельхознадзор Турция Узбекистан Индия
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