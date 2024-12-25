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Производство электроэнергии в РФ в январе-ноябре выросло до 1,094 трлн кВт.ч

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии в РФ в январе-ноябре 2024 г. выросло на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,094 трлн кВт.ч, сообщил Росстат.

Выработка в ноябре составила 107 млрд кВт.ч, что на 2% выше показателя ноября 2023 г. и на 5,8% - октября 2024 г.

За одиннадцать месяцев 2024 г. производство электроэнергии на ТЭС составило 696 млрд кВт.ч (+3,4%). АЭС снизили производство на 1,7%, до 194 млрд кВт.ч, выработка ГЭС увеличилась на 6,1%, до 197 млрд кВт.ч.

Выработка пара и горячей воды в январе-ноябре 2024 г. составила 1,129 млрд Гкал (+2,2%).

Рост энергопотребления в РФ в 2024 г. составит 3% к результату 2023 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Россия 24".

Ранее Минэнерго РФ также оценило рост энергопотребления в осенне-зимний период 2024-2025 гг. на уровне 3,3% по сравнению с ОЗП 2023-2024 гг.

Среднегодовой темп прироста энергопотребления в 2023-2030 гг. оценивается в 2,1%, сообщал ранее "Системный оператор".

По итогам 2023 г. энергопотребление в РФ достигло 1,139 трлн кВт.ч, производство составило 1,152 трлн кВт.ч.

Росстат Минэнерго РФ
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