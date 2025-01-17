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Энергопотребление в России с начала января снизилось на 4,9%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В России с начала года потребление электроэнергии сократилось на 4,9%, сообщил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов и подтвердили "Интерфаксу" в "Системном операторе".

"Потребление в прошлом году - 2,8% в сопоставимых условиях рост по России, а сегодня минус 4,9% уже, январь подходит к концу", - сказал Шульгинов.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Системном операторе", речь идет о показателе за первые пятнадцать дней января, не очищенном от эффекта температуры.

В прошлом году потребление в России увеличилось на 3,1% (до 1,192 трлн кВт.ч). Аналогичный рост был зафиксирован и непосредственно в единой энергосистеме России, там потребление составило 1,174 трлн кВт.ч.

Энергопотребление в 2025 году также может увеличиться на 3%, уточняли в "Системном операторе". "По России прогноз на 2025 год - 1 трлн 226,2 млрд кВт.ч, что на 3% выше 2024 года", - говорили журналистам в операторе в ответ на соответствующий вопрос.

Николай Шульгинов Системный оператор Госдума
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